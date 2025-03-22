ХК "Торпедо-Горький" одержал первую победу в плей-офф

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Плей-офф Всероссийской хоккейной лиги стартовал 22 марта. "Торпедо-Горький", фарм-клуб основной нижегородской команды, одержало первую победу в серии, обыграв московскую "Звезду".
Даниил Омелюсик открыл счет уже на 5 минуте матча. Обе команды играли активно, но шайба так и не пересекла линию ворот.
Во втором периоде соперникам удалось сравнять счет. Воспользовавшись удалением в составе "Звезды", Илья Чефанов смог увеличить разрыв. Москвичи не хотели так просто сдаваться и отыграли еще одну шайбу до конца периода, уравнивая шансы на победу.
Третий игровой отрезок закончился без голов, и игра перешла в овертайм. После выигранного вбрасывания Даниил Ильин забил решающую шайбу в этом матче.
Таким образом, "Торпедо-Горький" оформляет первую победу среди нижегородских хоккейных команд в плей-офф.
Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина основная команда "Торпедо" встретится с ярославским "Локомотивом".
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