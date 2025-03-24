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Общество

Как оформить больничный во время отпуска

26 марта 2025 07:00  [114] Общество

Фото: Александр Воложанин

Министерство труда России напомнило о возможности оформить больничный во время отпуска. Воспользоваться ей можно только в случае заболевания или травмирования самого работника. 

В ведомстве отметили, что в этом случае отпуск может быть продлен на период, указанный в листке нетрудоспособности и совпадающий с отпуском или перенесен на другое время по согласованию с работодателем. Но тогда нужно будет написать заявление. 

Больничный во время отпуска тоже оплачивается. При расчете в учет берутся доходы за два предыдущих календарных года. Также размер выплат зависит от страхового стажа. Если человек работает менее 6 месяцев, то выплата рассчитывается из МРОТ, при стаже до пяти лет — 60% среднего заработка, до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%. 

Ранее сообщалось, что в Государственную Думу внесли законопроект, предлагающий выплачивать домохозяйкам прожиточный минимум.

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Теги:
Выплаты Здоровье Минтруд
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