Как оформить больничный во время отпуска Общество

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Министерство труда России напомнило о возможности оформить больничный во время отпуска. Воспользоваться ей можно только в случае заболевания или травмирования самого работника.

В ведомстве отметили, что в этом случае отпуск может быть продлен на период, указанный в листке нетрудоспособности и совпадающий с отпуском или перенесен на другое время по согласованию с работодателем. Но тогда нужно будет написать заявление.

Больничный во время отпуска тоже оплачивается. При расчете в учет берутся доходы за два предыдущих календарных года. Также размер выплат зависит от страхового стажа. Если человек работает менее 6 месяцев, то выплата рассчитывается из МРОТ, при стаже до пяти лет — 60% среднего заработка, до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%.

Ранее сообщалось, что в Государственную Думу внесли законопроект, предлагающий выплачивать домохозяйкам прожиточный минимум.