Один человек погиб и 7 пострадали в ДТП под Арзамасом Происшествия

Фото: ГИБДД России

Смертельное ДТП с одним погибшим и семью ранеными произошло в Арзамасском округе 26 марта, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

На 110-м км автодороги Нижний Новгород-Саратов столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель "Шевроле" нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и столкнулся с "Маздой", движущейся по встречке. Водитель "Мазды" скончался на месте. Пассажиры обоих автомобилей получили травмы и доставлены в больницу.

Личности пострадавших, а также детали происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области погиб водитель, не справившийся с управлением авто.