Один человек погиб и 7 пострадали в ДТП под Арзамасом

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Смертельное ДТП с одним погибшим и семью ранеными произошло в Арзамасском округе 26 марта, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.
На 110-м км автодороги Нижний Новгород-Саратов столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель "Шевроле" нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и столкнулся с "Маздой", движущейся по встречке. Водитель "Мазды" скончался на месте. Пассажиры обоих автомобилей получили травмы и доставлены в больницу.
Личности пострадавших, а также детали происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области погиб водитель, не справившийся с управлением авто.
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