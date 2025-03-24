51% нижегородцев отказываются от работы после успешного собеседования

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51% жителей Нижнего Новгорода минимум раз в жизни отказывались от трудоустройства, даже если получили приглашение на должность после собеседования. Об этом сообщает опрос сервиса SuperJob.
Главными причинами отказа нижегородцы назвали низкую заплату (26%), несоответствие действительности обещанным условиям (19%), а также другие предложения о работе (13%).
Кроме того, 12% респондентов отказывались из-за условий труда или графика работы, а 10% - из-за сложности в общении с начальством.
Ранее сообщалось, сотрудникам, отказавшимся от курения, предложили давать дополнительную неделю отпуска.
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