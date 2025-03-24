Минздрав изменит правила направления пациентов на лечение в другие регионы

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Минздрав России готовит изменения правил направления пациентов на лечение в другие регионы, сообщает телеграм-канал "Бокал прессека", ссылаясь на проект приказа.
Принимать решение о направлении на лечение в другой регион теперь будет врачебная комиссия, а не врач или сам пациент. Данная мера защитит врачей от давления пациентов.
"Да, врачи не всегда выдают ту самую форму 057-У, ведь многие операции и виды лечения доступны и в Нижнем Новгороде, а наших жителей уже "подогрели" и заманивают клиники Москвы, Питера, Коврова, Кирова. Это самая настоящая битва за квоты = деньги, которые идут за пациентом. Года два назад бюджет здравоохранения Нижегородской области "перевёл" в другие регионы более миллиарда рублей, а ведь эти деньги могли достаться и нашим больницам", - отметил медицинский эксперт и автор "Бокала прессека" Алексей Никонов.
Многие виды лечения и операция доступны в Нижегородской области. Но если конкретное лечение или диагностика не осуществляются в регионе, то направление, конечно, дадут.
Ранее сообщалось, минздрав Нижегородской области закупит вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка за 7,1 млн рублей.
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