Минздрав изменит правила направления пациентов на лечение в другие регионы Общество

Фото: Кира Мишина

Минздрав России готовит изменения правил направления пациентов на лечение в другие регионы, сообщает телеграм-канал "Бокал прессека", ссылаясь на проект приказа.

Принимать решение о направлении на лечение в другой регион теперь будет врачебная комиссия, а не врач или сам пациент. Данная мера защитит врачей от давления пациентов.

"Да, врачи не всегда выдают ту самую форму 057-У, ведь многие операции и виды лечения доступны и в Нижнем Новгороде, а наших жителей уже "подогрели" и заманивают клиники Москвы, Питера, Коврова, Кирова. Это самая настоящая битва за квоты = деньги, которые идут за пациентом. Года два назад бюджет здравоохранения Нижегородской области "перевёл" в другие регионы более миллиарда рублей, а ведь эти деньги могли достаться и нашим больницам", - отметил медицинский эксперт и автор "Бокала прессека" Алексей Никонов.

Многие виды лечения и операция доступны в Нижегородской области. Но если конкретное лечение или диагностика не осуществляются в регионе, то направление, конечно, дадут.

Ранее сообщалось, минздрав Нижегородской области закупит вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка за 7,1 млн рублей.