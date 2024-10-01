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Общество

Почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области" присвоили 27 нижегородцам 

17 октября 2024 18:47  [127] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В  усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде наградили жителей региона, удостоенных почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, почетные знаки и дипломы получили 27 нижегородцев, которые достигли высоких результатов в разных сферах деятельности после выхода на пенсию, а также внесшие большой вклад в развитие ветеранских движений и других направлений общественной жизни региона.

По данным министерства социальной политики Нижегородской области, решение о присвоении награды принимает региональное Заксобрание. За 20 лет этого почетного звания были удостоены более 1 тысячи нижегородцев.

Почетные награды ветеранам вручили замгубернатора Андрей Гнеушев и зампредседателя регионального Заксобрания Людмила Буркова.

Вручая награды, Андрей Гнеушев поздравил ветеранов.

"Дорогие ветераны, от всей души поздравляю вас с получением этого звания! Благодаря вам в нашей стране, в нашем регионе сохраняются и приумножаются семейные и патриотические традиции. Низкий вам за это поклон!" – сказал Андрей Гнеушев.

Людмила Буркова также поблагодарила ветеранов за ваш вклад в развитие региона.

"Памятный нагрудный знак "Заслуженный ветеран Нижегородской области", который мы сегодня вручаем, – это лишь малая дань нашего глубокого уважения и благодарности. За плечами каждого из вас - большая жизнь, полная испытаний и побед, путь неустанного труда, самоотверженности и преданности делу. Ваша любовь к большой и малой Родине, ваш опыт, ваша мудрость и оптимизм вдохновляют молодое поколение идти к победам, несмотря ни на какие трудности", – подчеркнула Людмила Буркова.

Напомним, почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области" учредили в 2004 году. Звание присваивается нижегородцам дважды в год – в мае, в честь Дня Победы, и в октябре, в рамках празднования Международного дня пожилых людей.

Ранее сообщалось, что знаки отличия "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода" получили 10 нижегородцев.

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Теги:
Звание Награждение Почетные граждане
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