"Теплоэнерго" вернет нижегородцам более 100 млн рублей Экономика

АО "Теплоэнерго" проведет ежегодную корректировку начислений за отопление. В результате перерасчета жители 1072 многоквартирных домов получат возврат на общую сумму 113,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

В то же время по 1856 домам будет произведен доначисленный платеж (добор) на сумму 195,2 млн рублей. Всего перерасчет затронет 2928 домов, что составляет 51% от всех многоквартирных домов, подключенных к сетям "Теплоэнерго".

Как проходит корректировка?

Перерасчет проводится ежегодно в первом квартале и касается только тех домов, где установлены общедомовые приборы учета. Если счетчик отсутствует, начисления происходят по нормативу и не подлежат корректировке.

Согласно постановлению правительства Нижегородской области № 594 от 20.08.2018, жители оплачивают отопление равными частями в течение всего года. Сумма рассчитывается исходя из фактического потребления тепла за предыдущий год, деленного на 12 месяцев.

Управляющие компании ежемесячно снимают показания счетчиков и передают данные в "Теплоэнерго". В конце года производится сверка начислений и фактического потребления:

если начислено больше, чем потреблено, разница будет возвращена жителям в виде уменьшенной платы в ближайшей квитанции;

если дом потребил больше тепла, чем было оплачено, жителям выставят дополнительный платеж (добор).

Почему меняется сумма платежей?

Снижение платы связано с:

установкой новых приборов учета;

модернизацией и автоматическим регулированием внутридомовых систем отопления.

Причины доначислений:

погодные условия;

продолжительность отопительного сезона;

неисправности приборов учета.

Как отразится теплая зима?

В 2024 году отопление в Нижнем Новгороде включали в мае на 12 дней, а средняя температура за отопительный сезон составила -1,1°C (против +0,6°C в аналогичный период 2023 года).

Однако финансовый эффект от теплой зимы отразится в платежках только в начале 2026 года, после следующей корректировки.

Добавим, что все изменения в начислениях за отопление будут отражены в квитанциях за март.