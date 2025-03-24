Проблему буллинга обсудили в нижегородском Заксобрании Общество

Проблему буллинга обсудили в нижегородском Заксобрании на очередном заседании Молодежного парламента 26 марта. Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, основной темой стала проблема травли в школах и возможные меры по искоренению данного явления.

Было отмечено, что разделение понятий "травля" и "организатор травли" в законодательстве может стать важным шагом к более эффективной борьбе с буллингом. Молодые нижегородские парламентарии особо подчеркнули, что безопасность детей в образовательных учреждениях является основой развития школьников и уверенности в себе.

В Заксобрании считают, что предложенные меры, такие как круглые столы с участием педагогов и родителей, анонимные анкеты для учащихся и активное вовлечение классных руководителей, могут значительно улучшить атмосферу в школах. Профилактические мероприятия, в число которых предлагается включить лекции и мастер-классы, помогут создать более открытое и поддерживающее окружение для детей.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин, который принял участие в мероприятии, обратил внимание на важность совместных усилий всех сторон: родителей, педагогов и молодежи. Он назвал недопустимой ситуацию, при которой ребенок боится идти в школу.

В свою очередь, председатель Молодежного парламента Татьяна Баранова отметила приоритет заботы о детях в этой непростой ситуации. Она заострила внимание собравшихся на важности конкретных шагов: это могут быть специальные мероприятия в школах, анонимные службы помощи для учащихся.

Ранее нижегородцам дали рекомендации, как вовремя распознать буллинг и помочь подростку.