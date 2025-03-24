Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 марта 2025 20:30  [42] Проблему буллинга обсудили в нижегородском Заксобрании
26 марта 2025 20:00  [96] Нижегородского подростка осудят за гибель 16-летнего в ДТП
26 марта 2025 19:24  [134] Дети-переселенцы будут бесплатно питаться в школах Нижнего Новгорода
26 марта 2025 19:00  [138] Часть улицы Артельной в Нижнем Новгороде перекроют с 27 марта
26 марта 2025 18:26  [147] Как в Нижегородской области борются с туберкулезом
26 марта 2025 17:47  [211] Где в Ленинском районе Нижнего Новгорода ввели режим повышенной готовности
26 марта 2025 17:33  [174] Памятник Святославу Агафонову установят в Нижегородском кремле
26 марта 2025 17:24  [178] Только одна нижегородская школа закрыта на карантин по ОРВИ
26 марта 2025 16:37  [208] Конфискованные у нижегородских рыбаков лодки передали на нужды СВО
26 марта 2025 16:21  [200] ОРВИ сбавляет обороты в Нижегородской области
Общество

Проблему буллинга обсудили в нижегородском Заксобрании

26 марта 2025 20:30  [42] Общество

Проблему буллинга обсудили в нижегородском Заксобрании на очередном заседании Молодежного парламента 26 марта. Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, основной темой стала проблема травли в школах и возможные меры по искоренению данного явления.

Было отмечено, что разделение понятий "травля" и "организатор травли" в законодательстве может стать важным шагом к более эффективной борьбе с буллингом. Молодые нижегородские парламентарии особо подчеркнули, что безопасность детей в образовательных учреждениях является основой развития школьников и уверенности в себе.

В Заксобрании считают, что предложенные меры, такие как круглые столы с участием педагогов и родителей, анонимные анкеты для учащихся и активное вовлечение классных руководителей, могут значительно улучшить атмосферу в школах. Профилактические мероприятия, в число которых предлагается включить лекции и мастер-классы, помогут создать более открытое и поддерживающее окружение для детей.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин, который принял участие в мероприятии, обратил внимание на важность совместных усилий всех сторон: родителей, педагогов и молодежи. Он назвал недопустимой ситуацию, при которой ребенок боится идти в школу.

В свою очередь, председатель Молодежного парламента Татьяна Баранова отметила приоритет заботы о детях в этой непростой ситуации. Она заострила внимание собравшихся на важности конкретных шагов: это могут быть специальные мероприятия в школах, анонимные службы помощи для учащихся.

Ранее нижегородцам дали рекомендации, как вовремя распознать буллинг и помочь подростку.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Буллинг Молодёжный парламент Школы
Поделиться:
Новости по теме
14 марта 2025 08:30  [485] Марк Сартан рассказал, как бороться с буллингом в школах
12 марта 2025 10:47  [723] Буллинг называют вероятной причиной поножовщины в нижегородской школе №117
22 января 2025 17:40  [538] В школах могут появиться службы примирения для борьбы с буллингом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph