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Общество

Дети-переселенцы будут бесплатно питаться в школах Нижнего Новгорода

26 марта 2025 19:24  [134] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Ученики из Брянска, Курска и Белгорода будут питаться в школах Нижнего Новгорода бесплатно. Решения принято на заседании городской думы столицы Приволжья. 

Напомним, расширить список льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях предложила мэрия. В него включили детей, чьи родители (законные представители) проживали в Брянской, Белгородской и Курской областей, но были вынуждены покинуть их и переехать в Нижний Новгород. Для них предусмотрели льготу в размере 100%.

Бесплатно школьников будут кормить, пока на территории области действует указ губернатора от 22 февраля 2022 года о введении режима повышенной готовности.

Ранее директор департамента образования Владимир Радченко сообщил, что на сегодня в школах Нижнего Новгорода обучается 45 детей из таких семей. На организацию их питания потребуется 1,1 млн рублей.

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Теги:
Гордума Питание школьники
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