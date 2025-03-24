Частичное солнечное затмение смогут увидеть нижегородцы 29 марта Общество

Фото: Александр Воложанин

Частичное солнечное затмение смогут увидеть нижегородцы 29 марта. Об этом сообщил Нижегородский планетарий на своей странице в VK.

В учреждении напомнили, что при частичном затмении солнечный диск скрывается не полностью, а остается виден в виде серпа.

Лучше всего явление можно будет наблюдать в Северной Америке и над Атлантическим океаном. В России его смогут увидеть жители Европейской части и Западной Сибири. На Кольском полуострове оно достигнет максимальной фазы – около 0,4.

В столице Приволжья астрономическое явление начнётся в 14:40, максимальной фазы достигнет в 14:56, а завершится в 15:12. Из-за малой фазы (0,03) увидеть его можно будет только в телескоп.

В планетарии добавили, что при наблюдении затмений нельзя смотреть на Солнце без специальной защиты для глаз – это может привести к серьёзным повреждениям зрения.

Ранее сообщалось, что нижегородцы увидели необычную спираль в ночном небе.