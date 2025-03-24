Шесть пожаров вспыхнуло в Нижегородской области за сутки Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

За прошедшие сутки в Нижегородской области произошло шесть пожаров. В результате один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Кроме того, спасатели участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

При этом за минувшие сутки не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций на водоемах области.