Шесть пожаров вспыхнуло в Нижегородской области за сутки

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За прошедшие сутки в Нижегородской области произошло шесть пожаров. В результате один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Кроме того, спасатели участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.
При этом за минувшие сутки не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций на водоемах области.
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