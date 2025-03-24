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Происшествия

Нижегородцы "озолотили" мошенников на 50 млн рублей за неделю

26 марта 2025 19:45  [85] Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Мошенники обманули нижегородцев на 50 млн рублей за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Злоумышленники использовали различные схемы обмана. Среди них "Звонок от службы безопасности банка" (39), "Мошенничество при онлайн-покупке" (22), "Предложение дополнительного заработка" (21) и другие. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 115 преступлений.

Напомним, мошенники обманули студентку и похитили 4 млн рублей в Дзержинске. Злоумышленники представились сотрудниками Центробанка. Они сообщили девушке, что на ее банковском счете зафиксирована подозрительная операция. Чтобы защитить свои деньги, ей предложили перевести средства на так называемый "безопасный" счет. Поверив мошенникам, студентка через банкомат перевела на указанные злоумышленниками реквизиты 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, почти 300 тысяч рублей украли мошенники у школьника. Аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и пригрозили, что пострадавший не сможет сдать ОГЭ, так как его отец не заплатил налоги.

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Теги:
Кража МВД Мошенничество
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