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Происшествия

Отдых семьи в нижегородской сауне закончился химическими ожогами

27 марта 2025 11:49  [51] Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Семья получила химические ожоги после празднования дня рождения в сауне "Дубки", расположенной в одноименном нижегородском парке. Об этом сообщает программа "Кстати…" (16+).

22 марта компания из 8 человек с детьми праздновала день рождения в сауне. Одна из пострадавших рассказывает, что в помещении сильно пахло хлоркой, из-за чего все чихали, было тяжело дышать.

На обратном пути у некоторых из отмечавших открылась рвота, появился кашель, слезились глаза.

На следующий день пострадавшие обратились в медицинское учреждение. Специалисты диагностировали отравление парами хлора и химические ожоги. Один из молодых людей получил ожог сетчатки глаз из-за хлорированной воды.

В больнице сказали, что это не первый случай отравления хлором после посещения данной сауны.

Руководство заведения на контакт с пострадавшими не идет и вину не признает. Члены семьи предполагают, что работники сауны пренебрегли уборкой бассейна и просто использовали таблетки хлора из-за большой текучки.

"Мы не используем хлорные таблетки. Мы перешли на новое автоматическое оборудование, контролирующее дозировку хлора", - заявил работник сауны.

Пострадавшие намерены добиваться наказания для владельцев сауны.

Ранее сообщалось, 24-летний слесарь получил ожоги от аммиака в Починках Нижегородской области.

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Теги:
Бани Отравление Травма
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