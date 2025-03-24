Отдых семьи в нижегородской сауне закончился химическими ожогами

Фото:
Семья получила химические ожоги после празднования дня рождения в сауне "Дубки", расположенной в одноименном нижегородском парке. Об этом сообщает программа "Кстати…" (16+).
22 марта компания из 8 человек с детьми праздновала день рождения в сауне. Одна из пострадавших рассказывает, что в помещении сильно пахло хлоркой, из-за чего все чихали, было тяжело дышать.
На обратном пути у некоторых из отмечавших открылась рвота, появился кашель, слезились глаза.
На следующий день пострадавшие обратились в медицинское учреждение. Специалисты диагностировали отравление парами хлора и химические ожоги. Один из молодых людей получил ожог сетчатки глаз из-за хлорированной воды.
В больнице сказали, что это не первый случай отравления хлором после посещения данной сауны.
Руководство заведения на контакт с пострадавшими не идет и вину не признает. Члены семьи предполагают, что работники сауны пренебрегли уборкой бассейна и просто использовали таблетки хлора из-за большой текучки.
"Мы не используем хлорные таблетки. Мы перешли на новое автоматическое оборудование, контролирующее дозировку хлора", - заявил работник сауны.
Пострадавшие намерены добиваться наказания для владельцев сауны.
Ранее сообщалось, 24-летний слесарь получил ожоги от аммиака в Починках Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+