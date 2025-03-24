Строительство путепровода под Арзамасом обещают закончить к 2026 году Общество

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Строительство путепровода на железнодорожном переезде под Арзамасом продолжается — на данный момент готовность объекта превышает 40%, сообщает pravda-nn.ru.

Дорога соединит рабочий поселок Выездное и железнодорожную станцию Арзамас-1. Проект реализуется в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" и позволит сократить транспортную нагрузку на улицы города.

Протяженность новой трассы составит 5,1 км, ширина проезжей части — 7 метров. Движение будет организовано по одной полосе в каждую сторону, а по бокам оборудуют тротуары для пешеходов.

На данный момент подрядчик выполнил переустройство сетей связи РЖД, расчистил территорию, провел археологические исследования, подготовил временные дороги и технологические площадки. Также установлены буронабивные сваи и шпунтовые ограждения котлованов.

На строительной площадке ежедневно задействовано около 30 рабочих и 26 единиц техники. Завершить строительство планируют к 2026 году.

Ранее сообщалось, что новую дорогу к ЖК "Окский берег" готовят к открытию.