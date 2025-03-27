Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе в школьника в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СК РФ

В Нижнем Новгороде проводится проверка после инцидента на детской площадке, где 14-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета в 13-летнего мальчика. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Пострадавшего школьника госпитализировали с травмой глаза.

Региональный СК инициировал вопрос о передаче материалов проверки из органов внутренних дел в свое производство.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Александру Дынькову принять необходимые меры для передачи дела подчиненным следователям. Также он потребовал предоставить доклад о промежуточных результатах и итоговом решении.

Ранее сообщалось, нижегородский СК проверяет сауну в парке "Дубки" после информации о получении посетителей ожогов.