Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе в школьника в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде проводится проверка после инцидента на детской площадке, где 14-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета в 13-летнего мальчика. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Пострадавшего школьника госпитализировали с травмой глаза.
Региональный СК инициировал вопрос о передаче материалов проверки из органов внутренних дел в свое производство.
Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Александру Дынькову принять необходимые меры для передачи дела подчиненным следователям. Также он потребовал предоставить доклад о промежуточных результатах и итоговом решении.
Ранее сообщалось, нижегородский СК проверяет сауну в парке "Дубки" после информации о получении посетителей ожогов.
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