Нижегородский СК начал проверку после отравления 8 человек парами хлора в сауне

Следственный комитет проверяет банный комплекс в нижегородском парке "Дубки" после информации о получении посетителей ожогов. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Нижегородской области.
Напомним, компания из 8 человек, среди которых были несовершеннолетние, праздновала день рождения в сауне 22 марта. После посещения пострадавшим диагностировали отравление парами хлора и химические ожоги. Один из посетителей получил ожог сетчатки глаз.
После огласки произошедшего в СМИ следователи СК начали проверку. Они выясняют обстоятельства произошедшего и степень вреда, нанесенного здоровью посетителей. Кроме того, предстоит дать правовую оценку действиям ответственных лиц, отвечающих за безопасность и качество оказываемых услуг.
Ранее сообщалось, в Починках слесарь маслосырзавода отравился аммиаком.
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