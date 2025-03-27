Нижегородский СК начал проверку после отравления 8 человек парами хлора в сауне Происшествия

Следственный комитет проверяет банный комплекс в нижегородском парке "Дубки" после информации о получении посетителей ожогов. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Нижегородской области.

Напомним, компания из 8 человек, среди которых были несовершеннолетние, праздновала день рождения в сауне 22 марта. После посещения пострадавшим диагностировали отравление парами хлора и химические ожоги. Один из посетителей получил ожог сетчатки глаз.

После огласки произошедшего в СМИ следователи СК начали проверку. Они выясняют обстоятельства произошедшего и степень вреда, нанесенного здоровью посетителей. Кроме того, предстоит дать правовую оценку действиям ответственных лиц, отвечающих за безопасность и качество оказываемых услуг.

Ранее сообщалось, в Починках слесарь маслосырзавода отравился аммиаком.