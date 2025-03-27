7-летняя девочка спасла семью при пожаре в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: МЧС России

В Нижнем Новгороде в доме многодетной семьи на улице Рылеева произошел пожар, в результате которого жилье было уничтожено. В момент возгорания в доме находились родители с пятью детьми.

Пожар начался в комнате 7-летней девочки. Услышав треск, она сразу разбудила родителей и спасла всю семью, выведя их на улицу. Отец вызвал пожарных.

Для ликвидации огня, охватившего 300 квадратных метров, потребовалось вмешательство 30 специалистов и 9 единиц техники МЧС России. Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования, когда в сетевой фильтр было подключено несколько приборов одновременно.

Накануне сообщалось о пожаре на Зеленодольской улице Нижнего Новгорода. Там были спасены несовершеннолетняя девочка и две собаки.