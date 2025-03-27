7-летняя девочка спасла семью при пожаре в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде в доме многодетной семьи на улице Рылеева произошел пожар, в результате которого жилье было уничтожено. В момент возгорания в доме находились родители с пятью детьми.
Пожар начался в комнате 7-летней девочки. Услышав треск, она сразу разбудила родителей и спасла всю семью, выведя их на улицу. Отец вызвал пожарных.
Для ликвидации огня, охватившего 300 квадратных метров, потребовалось вмешательство 30 специалистов и 9 единиц техники МЧС России. Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования, когда в сетевой фильтр было подключено несколько приборов одновременно.
Накануне сообщалось о пожаре на Зеленодольской улице Нижнего Новгорода. Там были спасены несовершеннолетняя девочка и две собаки.
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