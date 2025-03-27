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Общество

Еще два фуникулера могут появиться в Нижнем Новгороде

27 марта 2025 17:15  [103] Общество

Фото: Кира Мишина

Еще два фуникулера могут появиться в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в приказах регионального минграда о подготовке документации по планировке и межеванию территорий по склону правого берега реки Оки до улицы Барминской и от дома № 42 по улице Гаршина до дороги на очистные сооружения. 

Первый обеспечит связь улиц Черниговской, где реализуется проект комплексного развития, с улицей Барминской. 

Второй должен обеспечить доступ и транспортное обслуживание территории проектируемого ИТ-кампуса "Неймарк" с улицей Черниговской. 

Отмечается, что характеристики проектируемых линейных объектов определят при разработке проектов. Проекты должны подготовить до 21 марта 2026 года. Их разработкой займется ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области". 

Ранее сообщалось, что фуникулер в Нижегородском кремле за полгода "заработал" более 31 млн рублей от продажи билетов.

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Теги:
Минград Строительство фуникулер
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