Проект нижегородского завода прошел экспертизу Экономика

Проект комплекса по переработке (утилизации) строительных отходов в Ленинском районе Нижнего Новгорода получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается на портале ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, положительное заключение на проектно-сметную документацию выдано 27 марта 2025 года. Экспертизу выполнило ООО "Проммаш Тест Экспертиза" (Москва).

Застройщиком комплекса выступает ООО "Волгаспецстрой" (Нижний Новгород). Инвестиции в проект оцениваются в 330 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Нижнего Новгорода на территории около Шуваловского канала будет построен завод по переработке строительных отходов.

Напомним также, что госэкспертиза выдала положительное заключение на три этапа строительства полигона ТБО в Нижегородской области.