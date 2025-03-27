Проект нижегородского завода прошел экспертизу

Проект комплекса по переработке (утилизации) строительных отходов в Ленинском районе Нижнего Новгорода получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается на портале ГИС ЕГРЗ.
Согласно информации, положительное заключение на проектно-сметную документацию выдано 27 марта 2025 года. Экспертизу выполнило ООО "Проммаш Тест Экспертиза" (Москва).
Застройщиком комплекса выступает ООО "Волгаспецстрой" (Нижний Новгород). Инвестиции в проект оцениваются в 330 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Нижнего Новгорода на территории около Шуваловского канала будет построен завод по переработке строительных отходов.
Напомним также, что госэкспертиза выдала положительное заключение на три этапа строительства полигона ТБО в Нижегородской области.
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