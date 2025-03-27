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Происшествия

Психолог создала нарколабораторию вместе с клиентом в Нижегородской области

28 марта 2025 12:08  [77] Происшествия

Фото: МВД России

Правоохранители накрыли подпольную нарколабораторию в Гагинском районе 19 марта, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным правоохранителей, в преступную схему была вовлечена 45-летняя жительница Москвы, имевшая профессиональное образование психолога. Вместе с 36-летним клиентом она приобрела частный дом в селе Итманово, который использовался в качестве лаборатории по производству наркотиков. Дополнительно подозреваемые арендовали квартиру в Лукоянове, где проживали в перерывах между изготовлением запрещённых веществ.

Во время обыска в доме сотрудники полиции обнаружили пять вакуумных пакетов с "N-метилэфедроном" общей массой около 2 кг. Это вещество злоумышленники планировали распространять через закладки.

Также были изъяты 14 тысяч литров химических жидкостей, применявшихся в процессе производства наркотиков, химическая установка для их изготовления и другое оборудование, предназначенное для нелегального бизнеса.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического средства в особо крупном размере.

Оба фигуранта заключены под стражу. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, более 645 кг наркотических веществ изъяли в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
МВД Наркотики Уголовное дело
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