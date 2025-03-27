Психолог создала нарколабораторию вместе с клиентом в Нижегородской области

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Правоохранители накрыли подпольную нарколабораторию в Гагинском районе 19 марта, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным правоохранителей, в преступную схему была вовлечена 45-летняя жительница Москвы, имевшая профессиональное образование психолога. Вместе с 36-летним клиентом она приобрела частный дом в селе Итманово, который использовался в качестве лаборатории по производству наркотиков. Дополнительно подозреваемые арендовали квартиру в Лукоянове, где проживали в перерывах между изготовлением запрещённых веществ.
Во время обыска в доме сотрудники полиции обнаружили пять вакуумных пакетов с "N-метилэфедроном" общей массой около 2 кг. Это вещество злоумышленники планировали распространять через закладки.
Также были изъяты 14 тысяч литров химических жидкостей, применявшихся в процессе производства наркотиков, химическая установка для их изготовления и другое оборудование, предназначенное для нелегального бизнеса.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического средства в особо крупном размере.
Оба фигуранта заключены под стражу. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, более 645 кг наркотических веществ изъяли в Нижегородской области в 2024 году.
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