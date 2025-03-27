Робот-помощник появился в Нижегородской областной стоматологии Наука

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской областной стоматологической поликлинике начали использовать роботизированный кол-центр. Об этом сообщает Telegram-канал "Бокал прессека".

Новый цифровой помощник уже активно работает и способен совершать до 3000 звонков в день.

Виртуальный администратор информирует пациентов о дате и времени предстоящего визита, а также уточняет, не изменились ли их планы. Это позволяет оперативно перераспределять талоны и сокращать количество пропущенных приёмов.

Как отметил главврач учреждения Анатолий Сидорин, внедрение технологии направлено на повышение эффективности работы поликлиники и улучшение доступности медицинской помощи. По его словам, система помогает сократить потери записи и увеличить количество реально обратившихся пациентов.

Только за один день робот обзвонил 1600 человек, записанных как на бесплатное лечение по ОМС, так и на платные услуги. Если пациент подтверждает отказ от визита, освободившееся время оперативно передаётся другому нуждающемуся.

Отметим, что звонки поступают с номера 8 (831) 420-50-55. Это официальный контакт, не путайте с мошенниками.

Ранее сообщалось, минздрав готовит проект изменений правил направления пациентов на лечение в другие регионы.