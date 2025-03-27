Житель Гагинского округа напал на сожительницу с ножом и вилкой Происшествия

26-летний житель одного из сёл Гагинского муниципального округа может оказаться на скамье подсудимых за угрозу убийством. Об этом сообщили в МО МВД России "Большеболдинский".

Инцидент произошёл в конце марта. В дежурную часть полиции, расположенную в селе Гагино, поступило заявление от 19-летней местной жительницы. По её словам, накануне дома между ней и сожителем произошёл конфликт.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил сначала нож, затем металлическую вилку и, размахивая ими, начал угрожать женщине. Он высказывал в её адрес угрозы убийством, которые потерпевшая восприняла всерьёз и опасалась за свою жизнь.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ — "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Выяснилось, что подозреваемый работает скотником в сельхозкооперативе и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас с ним проведена профилактическая беседа, он поставлен на учёт, решается вопрос о мере пресечения.

Орудия, которыми мужчина размахивал во время конфликта, изъяты и приобщены к уголовному делу как вещественные доказательства.

За подобное правонарушение законом предусмотрено наказание — вплоть до двух лет лишения свободы.