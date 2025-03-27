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Общество

Нижегородцам объяснили порядок перерасчета за отопление этой зимой

29 марта 2025 10:10  [182] Общество
Нижегородцам объяснили порядок перерасчета за отопление этой зимой

Перерасчет за отопление в зимний период 2024-2025 годов отразится в платежных квитанциях в первом квартале следующего года. Об этом сообщила Государственная жилищная инспекция Нижегородской области, отвечая на вопрос пользователя соцсетей.  

Жительница региона поинтересовалась, почему после теплой зимы в платежных документах не появился перерасчет, который обычно начисляется в феврале.  

В Госжилинспекции объяснили, что корректировка оплаты за отопление проводится только в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ). В течение 2024 года жители таких многоквартирных домов оплачивали тепло по расчетам, основанным на данных потребления за 2023 год. Это связано с тем, что заранее предсказать погодные условия на весь год невозможно.  

В начале 2025 года домоуправляющие компании сняли показания ОДПУ. Если оказалось, что в 2024 году на отопление дома потребовалось больше тепла, чем в 2023 году, в марте 2025 года в платежках появится перерасчет "в плюс". Если фактическое потребление оказалось ниже, сумма будет скорректирована "в минус".  

Ранее сообщалось, что "Теплоэнерго" вернет 113,5 млн рублей жителям 1072 многоквартирных домов.

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Теги:
ГЖИ ЖКХ Отопительный сезон
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