Министр спорта Нижегородской области завел страницу в соцсети "Вконтакте" Спорт

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло зарегистрировал личную страницу во "Вконтакте".

Как написал сам министр, решение о создании еще одной площадки для коммуникации с нижегородцами пришло ему в голову во время утренней пробежки.

"Все, у кого есть комментарии или пожелания по развитию физкультуры и спорта в Нижегородской области, могут написать в сообщество", - отметил Кабайло.

Он добавил, что лично вместе с помощниками станет разбираться в каждой конкретной ситуации.

Также к главе нижегородского минспорта по-прежнему можно обратиться через аккаунт в Telegram.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" уступает в серии плей-офф Кубка Гагарина с ярославским "Локомотивом" и готовится к реваншу в Нижнем.