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Спорт

Министр спорта Нижегородской области завел страницу в соцсети "Вконтакте"

30 марта 2025 12:24  [101] Спорт

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло зарегистрировал личную страницу во "Вконтакте".

Как написал сам министр, решение о создании еще одной площадки для коммуникации с нижегородцами пришло ему в голову во время утренней пробежки.

"Все, у кого есть комментарии или пожелания по развитию физкультуры и спорта в Нижегородской области, могут написать в сообщество", - отметил Кабайло.

Он добавил, что лично вместе с помощниками станет разбираться в каждой конкретной ситуации.

Также к главе нижегородского минспорта по-прежнему можно обратиться через аккаунт в Telegram.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" уступает в серии плей-офф Кубка Гагарина с ярославским "Локомотивом" и готовится к реваншу в Нижнем.

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Теги:
Дмитрий Кабайло Социальные сети Спорт
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