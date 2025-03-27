Министр спорта Нижегородской области завел страницу в соцсети "Вконтакте"

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло зарегистрировал личную страницу во "Вконтакте".
Как написал сам министр, решение о создании еще одной площадки для коммуникации с нижегородцами пришло ему в голову во время утренней пробежки.
"Все, у кого есть комментарии или пожелания по развитию физкультуры и спорта в Нижегородской области, могут написать в сообщество", - отметил Кабайло.
Он добавил, что лично вместе с помощниками станет разбираться в каждой конкретной ситуации.
Также к главе нижегородского минспорта по-прежнему можно обратиться через аккаунт в Telegram.
Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" уступает в серии плей-офф Кубка Гагарина с ярославским "Локомотивом" и готовится к реваншу в Нижнем.
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