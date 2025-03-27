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Происшествия

Подрядчика заподозрили в хищении 11 млн при ремонте нижегородской больницы

28 марта 2025 18:26  [56] Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Прокуратура выявила нарушения при исполнении контракта на капремонт больницы в Сеченовском округе. Проверка проводилась в рамках надзора за соблюдением законодательства в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выяснилось, что в октябре 2023 года Сеченовская ЦРБ заключила договор на проведение ремонта здания Верхнеталызинской участковой больницы с ООО "ПСК-Восток". Работы осуществлялись в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Сумма контракта превысила 11,8 млн рублей.

Подрядчик получил 100% предоплаты, но по факту работы, прописанные в контракте, не выполнил. 

Прокуратура передала правоохранителям материалы проверки. Те завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ход расследования находится на контроле надзорного органа.

Ранее сообщалось, что подрядчик благоустройства в Чкаловске получил срок за хищение 24 млн рублей.

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Теги:
больницы Уголовное дело Хищение
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