Облава на стройках Автозавода закончилась составлением протоколов

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Сотрудники полиции провели миграционный рейд на строительных площадках Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Проверка прошла на трех строительных объектах. В результате были выявлены нарушения со стороны четырёх иностранных граждан.
По итогам проверки составлено пять административных протоколов: два - за нарушение правил въезда или режима пребывания на территории России, два - за незаконную трудовую деятельность и еще один за неисполнение обязанности по уведомлению о проживании.
Общая сумма назначенных штрафов составила 13 тысяч рублей.
Кроме того, к административной ответственности привлечены и работодатели, допустившие незаконное трудоустройство иностранных граждан.
Ранее сообщалось, почти 27 тысяч человек переехали жить в Нижегородскую область в 2024 году.
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