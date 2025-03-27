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Облава на стройках Автозавода закончилась составлением протоколов

31 марта 2025 10:56  [350] Происшествия

Фото: пресс-служба МВД России

Сотрудники полиции провели миграционный рейд на строительных площадках Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Проверка прошла на трех строительных объектах. В результате были выявлены нарушения со стороны четырёх иностранных граждан.

По итогам проверки составлено пять административных протоколов: два - за нарушение правил въезда или режима пребывания на территории России, два - за незаконную трудовую деятельность и еще один за неисполнение обязанности по уведомлению о проживании.

Общая сумма назначенных штрафов составила 13 тысяч рублей.

Кроме того, к административной ответственности привлечены и работодатели, допустившие незаконное трудоустройство иностранных граждан. 

Ранее сообщалось, почти 27 тысяч человек переехали жить в Нижегородскую область в 2024 году.

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Теги:
МВД Мигранты рейды
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