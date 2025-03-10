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Общество

Выдано разрешение на обновление трамвайного депо №2 в Нижнем Новгороде

13 марта 2025 11:39  [128] Общество

Выдано разрешение на реконструкцию трамвайного депо №2. Информация об этом содержится в реестре разрешений на строительство на 2025 год минстроя Нижегородской области. 

Концессионером по модернизации городской трамвайной сети является ООО "Экологические проекты". 

В октябре 2024-го проект реконструкции трамвайного депо № 2 прошел госэкспертизу. Объект расположен на улице Народной, 43а в Московском районе. Депо обслуживает, в частности, маршруты №6 и №7, на которых планируют запустить первые трехсекционные трамваи "МиНиН". Первый из них уже проходит сертификацию в Нижнем Новгороде.

Напомним, что модернизация трамвайной инфраструктуры в Нижнем Новгороде рассчитана на 4 этапа до декабря 2026 года. На эти цели в столице Приволжья в течение 5 лет решено выделить 50 млрд рублей. За это время планируется реконструировать 149 км трамвайных путей, обновить 3 депо, а также построить и модернизировать 15 тяговых подстанций. Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде было подписано с ООО "Экологические проекты".

Также ранее сообщалось, что трамвайную линию в Нижнем Новгороде планируются продлить от Мызы до Щербинок и Новинок.

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Теги:
Концессия Реконструкция Трамвай
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