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Экономика

Бастрыкин поручил проверить жалобу 230 нижегородцев на невыплату зарплат

31 марта 2025 15:10  [44] Экономика
Бастрыкин поручил проверить жалобу 230 нижегородцев на невыплату зарплат

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нарушении трудовых прав более 230 сотрудников одной из организаций, зарегистрированной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Поводом для этого стало видеообращение, опубликованное в интернете. В нем сообщается, что работники, занятые на строительстве газопровода, не получают заработную плату уже более четырех месяцев. По словам авторов обращения, попытки добиться решения проблемы через различные инстанции оказались безрезультатными.

В связи с этим региональное следственное управление СК начало процессуальную проверку.

Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Александру Дынькову представить доклад о ходе и итогах проверки.

Ранее сообщалось, что с "Нижегородавтодора" принудительно взыщут 39 млн рублей долга по зарплате.

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Теги:
Александр Бастрыкин Долги Зарплата
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