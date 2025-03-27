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Общество

Снегопады вернутся в Нижний Новгород

31 марта 2025 16:10  [124] Общество

Фото: Александр Воложанин

Похолодание и даже снег ожидают нижегородцев на следующей неделе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo.

По данным синоптиков, температура опустится до 0…+6 градусов уже 7 апреля. Небо будет пасмурным, пройдет небольшой дождь.

8 апреля весенняя погода удивит небольшим снегом с дождем. Однако сугробов ждать не стоит: столбики термометров не опустятся ниже 0…+4 градусов.

По информации сервиса, снег можно ждать и 10-12 апреля, но из-за плюсовой температуры снежный покров не образуется.

Ранее сообщалось, первая апрельская неделя расстроит нижегородцев похолоданием и дождями.

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Теги:
весна Погода Прогноз
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