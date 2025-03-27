Нижегородец упал с карниза здания на Покровке, убегая от полиции

Фото:
26-летний мужчина, предположительно, пытался убежать от сотрудников полиции и залез на фасад здания на улице Большая Покровская, сообщает Telegram-канал "Нижний Новгород без цензуры".
Во время побега молодой человек потерял равновесие, сорвался с карниза и упал с высоты второго этажа, зацепив вывеску заведения общепита.
Внизу его уже ждали правоохранители. Даже после падения он вновь попытался встать и убежать, но полицейским удалось задержать находчивого нижегородца.
Очевидцы говорят, мужчину увезли в машине скорой помощи, так как он получил травмы.
Комментаторы предполагают, что упавший находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому и пытался сбежать от сотрудников полиции.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выясняет подробности инцидента.
Ранее сообщалось, "Арсенал" ответил на обвинения в краже идеи художника Александра Курицына, известного под псевдонимом Синий Карандаш, в адрес музея.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+