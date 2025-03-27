Нижегородец упал с карниза здания на Покровке, убегая от полиции Происшествия

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ"

26-летний мужчина, предположительно, пытался убежать от сотрудников полиции и залез на фасад здания на улице Большая Покровская, сообщает Telegram-канал "Нижний Новгород без цензуры".

Во время побега молодой человек потерял равновесие, сорвался с карниза и упал с высоты второго этажа, зацепив вывеску заведения общепита.

Внизу его уже ждали правоохранители. Даже после падения он вновь попытался встать и убежать, но полицейским удалось задержать находчивого нижегородца.

Очевидцы говорят, мужчину увезли в машине скорой помощи, так как он получил травмы.

Комментаторы предполагают, что упавший находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому и пытался сбежать от сотрудников полиции.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выясняет подробности инцидента.

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