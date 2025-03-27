Госэкспертиза отклонила проект корпуса лицея №82 в Нижнем Новгороде Общество

Госэкспертиза отклонила проект корпуса лицея № 82 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает портал ГИС ЕГРЗ.

Согласно опубликованным данным, отрицательное заключение на строительство отдельно стоящего учебного корпуса МАОУ "Лицей №82" со спортивным ядром в Сормовском районе было выдано 31 марта 2025 года.

Проектную документация выполнило ООО "ЕС-Проект", а экспертное заключение выдано "Управлением госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде до конца 2025 года планируется начать строительство пяти школ. Также сообщалось, что новые школы возведут в Кстовском округе и Нижнем Новгороде.