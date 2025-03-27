Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2025 07:00  [133] Госэкспертиза отклонила проект корпуса лицея №82 в Нижнем Новгороде
31 марта 2025 20:04  [289] 14% нижегородцев постоянно используют англицизмы на работе
31 марта 2025 19:40  [268] Парковку на улице 40 лет Победы ограничат с 18 апреля
31 марта 2025 19:20  [435] Нижегородские врачи спасли премьеру в театре имени Горького
31 марта 2025 18:20  [306] Новую Кузнечиху и Анкудиновку свяжут новой дорогой протяженностью 3,6 км
31 марта 2025 18:07  [262] Грызуны могут атаковать нижегородские поля из-за теплой осени
31 марта 2025 17:49  [168] Нижегородцы стали призерами Всероссийской олимпиады по немецкому языку, информатике и химии
31 марта 2025 17:39  [294] Водоканал начал проверку после жалоб нижегородцев на вонь
31 марта 2025 17:34  [296] Почти 18 тысяч новых имён внесли в "Книгу памяти Нижегородской области"
31 марта 2025 17:18  [2167] Нижегородцев предупредили об изъятии опасных лекарств из аптек
Общество

Госэкспертиза отклонила проект корпуса лицея №82 в Нижнем Новгороде

01 апреля 2025 07:00  [133] Общество

Госэкспертиза отклонила проект корпуса лицея № 82 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает портал ГИС ЕГРЗ.

Согласно опубликованным данным, отрицательное заключение на строительство отдельно стоящего учебного корпуса МАОУ "Лицей №82" со спортивным ядром в Сормовском районе было выдано 31 марта 2025 года.

Проектную документация выполнило ООО "ЕС-Проект", а экспертное заключение выдано "Управлением госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде до конца 2025 года планируется начать строительство пяти школ. Также сообщалось, что новые школы возведут в Кстовском округе и Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Строительство Школы
Поделиться:
Новости по теме
14 февраля 2025 07:00  [661] Реконструкция арзамасской школы №1 завершится в 2026 году
12 февраля 2025 11:47  [694] Аукцион на строительство перехода для школы №168 в Нижнем Новгороде не состоялся
05 февраля 2025 08:39  [666] Переход у корпусов нижегородской школы №168 построят за 13 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph