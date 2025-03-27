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Происшествия

Власти Дзержинска проверили жалобу на слив нечистот и не нашли нарушений

31 марта 2025 17:54  [81] Происшествия

Фото: Telegram-канал "Кстати..."

Мэрия Дзержинска прокомментировала информацию о якобы сливе грязной воды с автомойки мимо канализации на улице Самохвалова. К властям обратилась редакция НИА "Нижний Новгород".

Отметим, что информация о сливе нечистот на улице Самохвалова появилась в телеграм-канале "Кстати" 31 марта. В этот же день сотрудники управления экологии и лесного хозяйства побывали на месте. Но следов слива грязной воды мимо канализации не выявили. 

Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", представители мэрии направили данные с видео в минэкологии, Роспотребнадзор и Росприроднадзор в Нижегородской области для принятия мер в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, жители областного центра снова жалуются на вонь.

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Теги:
Дзержинск проверки Экология
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