Власти Дзержинска проверили жалобу на слив нечистот и не нашли нарушений Происшествия

Фото: Telegram-канал "Кстати..."

Мэрия Дзержинска прокомментировала информацию о якобы сливе грязной воды с автомойки мимо канализации на улице Самохвалова. К властям обратилась редакция НИА "Нижний Новгород".

Отметим, что информация о сливе нечистот на улице Самохвалова появилась в телеграм-канале "Кстати" 31 марта. В этот же день сотрудники управления экологии и лесного хозяйства побывали на месте. Но следов слива грязной воды мимо канализации не выявили.

Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", представители мэрии направили данные с видео в минэкологии, Роспотребнадзор и Росприроднадзор в Нижегородской области для принятия мер в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, жители областного центра снова жалуются на вонь.