Власти Дзержинска проверили жалобу на слив нечистот и не нашли нарушений

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Мэрия Дзержинска прокомментировала информацию о якобы сливе грязной воды с автомойки мимо канализации на улице Самохвалова. К властям обратилась редакция НИА "Нижний Новгород".
Отметим, что информация о сливе нечистот на улице Самохвалова появилась в телеграм-канале "Кстати" 31 марта. В этот же день сотрудники управления экологии и лесного хозяйства побывали на месте. Но следов слива грязной воды мимо канализации не выявили.
Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", представители мэрии направили данные с видео в минэкологии, Роспотребнадзор и Росприроднадзор в Нижегородской области для принятия мер в рамках действующего законодательства.
Ранее сообщалось, жители областного центра снова жалуются на вонь.
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