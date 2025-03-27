Росприроднадзор начал проверку после жалоб жителей Городца на засыпанную песком Змейку

Фото:
Росприроднадзор начал проверку после жалоб жителей Городца на экологическую проблему, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".
По словам местных жителей, рабочие, проводившие работы рядом с Нижегородской ГЭС, засыпали песком реку Змейка. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.
Как утверждает местный житель Владимир, река Змейка впадает в судоходный канал, который проходит от музея "Город мастеров" до нижнего шлюза. Также, по его словам, в реку сбрасываются стоки с очистных сооружений Четвёртого посёлка. Однако данная информация вызвала споры среди комментаторов, и не все согласны с её достоверностью.
В региональном минэкологии журналистам пояснили, что водоохранные зоны рек Змейка и Волга совпадают, и вопросы их охраны находятся в ведении Росприроднадзора. В связи с этим информация о возможном перекрытии русла была передана в управление ведомства.
В пресс-службе Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл нам сообщили, что по факту происшествия в Городецком районе проводится предварительная проверка. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения природоохранного законодательства, ведомство примет меры в соответствии с законом.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор расследует появление мазутных пятен на Волге в Городце и возможное загрязнение Волги под Балахной.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+