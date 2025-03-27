Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 марта 2025 12:30  [76] Росприроднадзор начал проверку после жалоб жителей Городца на засыпанную песком Змейку
29 марта 2025 10:55  [153] Нижегородские родители жалуются на нехватку детских вакцин
29 марта 2025 10:43  [148] График движения автобусов изменится на площади Горького с 1 апреля
29 марта 2025 10:40  [155] Водителей нижегородских автобусов наказали за нарушение правил перевозки
29 марта 2025 10:35  [419] Известный журналист скончался в Нижнем Новгороде
29 марта 2025 10:28  [169] Двух бойцов СВО похоронили в Нижегородской области
29 марта 2025 10:22  [180] Два инвестора продолжают борьбу за строительство моста в Подновье
29 марта 2025 10:10  [311] Нижегородцам объяснили порядок перерасчета за отопление этой зимой
29 марта 2025 09:51  [159] Трихолог Варенова рассказала, как защитить волосы от хлорки и морской воды
29 марта 2025 09:45  [157] Сведения об удобстве нижегородского метро для инвалидов появились на "Яндекс Картах"
Общество

Росприроднадзор начал проверку после жалоб жителей Городца на засыпанную песком Змейку

29 марта 2025 12:30  [76] Общество
Росприроднадзор начал проверку после жалоб жителей Городца на засыпанную песком Змейку

Фото: "Это Городец, детка!"/ VK

Росприроднадзор начал проверку после жалоб жителей Городца на экологическую проблему, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".

По словам местных жителей, рабочие, проводившие работы рядом с Нижегородской ГЭС, засыпали песком реку Змейка. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.

Как утверждает местный житель Владимир, река Змейка впадает в судоходный канал, который проходит от музея "Город мастеров" до нижнего шлюза. Также, по его словам, в реку сбрасываются стоки с очистных сооружений Четвёртого посёлка. Однако данная информация вызвала споры среди комментаторов, и не все согласны с её достоверностью.

В региональном минэкологии журналистам пояснили, что водоохранные зоны рек Змейка и Волга совпадают, и вопросы их охраны находятся в ведении Росприроднадзора. В связи с этим информация о возможном перекрытии русла была передана в управление ведомства.

В пресс-службе Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл нам сообщили, что по факту происшествия в Городецком районе проводится предварительная проверка. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения природоохранного законодательства, ведомство примет меры в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор расследует появление мазутных пятен на Волге в Городце и возможное загрязнение Волги под Балахной. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городец Росприроднадзор Экология
Поделиться:
Новости по теме
28 марта 2025 11:18  [506] Вскрылись новые подробности свалки в Шуваловской промзоне
12 марта 2025 13:19  [553] Полигон ТБО в Нижегородской области оштрафовали на 150 тысяч рублей
06 марта 2025 10:22  [712] Чугуновский спиртзавод заплатит 669 тысяч рублей за ущерб окружающей среде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph