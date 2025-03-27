Росприроднадзор начал проверку после жалоб жителей Городца на засыпанную песком Змейку Общество

Фото: "Это Городец, детка!"/ VK

Росприроднадзор начал проверку после жалоб жителей Городца на экологическую проблему, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".

По словам местных жителей, рабочие, проводившие работы рядом с Нижегородской ГЭС, засыпали песком реку Змейка. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.

Как утверждает местный житель Владимир, река Змейка впадает в судоходный канал, который проходит от музея "Город мастеров" до нижнего шлюза. Также, по его словам, в реку сбрасываются стоки с очистных сооружений Четвёртого посёлка. Однако данная информация вызвала споры среди комментаторов, и не все согласны с её достоверностью.

В региональном минэкологии журналистам пояснили, что водоохранные зоны рек Змейка и Волга совпадают, и вопросы их охраны находятся в ведении Росприроднадзора. В связи с этим информация о возможном перекрытии русла была передана в управление ведомства.

В пресс-службе Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл нам сообщили, что по факту происшествия в Городецком районе проводится предварительная проверка. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения природоохранного законодательства, ведомство примет меры в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор расследует появление мазутных пятен на Волге в Городце и возможное загрязнение Волги под Балахной.