Вскрылись новые подробности свалки в Шуваловской промзоне Происшествия

Фото: программа "Кстати..." (16+)

Появились новые подробности нелегальной свалки, организованной в Шуваловской промзоне, сообщается в программе "Кстати…" (16+).

Напомним, ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что свалка находится в двух километрах от рекультивированной ранее территории. Причем в региональном минимущества сказали, что участок, где обнаружено скопление мусора, предоставлен в аренду частнику. Журналисты "Кстати" узнали, что территорию арендовало ООО "Радиаторный завод НН".

В беседе с телевизионщикам директор завода Владимир Коморин сообщил, что в его ведении находится территория площадью 1 га (площадь новой свалки при этом почти 100 га!). Участок отделен от нелегальной свалки деревьями. На нем мусора нет, поскольку фундамент можно построить лишь на расчищенной поверхности, пояснил предприниматель. С его слов, для возведения завода туда привозились чистый песок и щебень, но не отходы.

"Нас хотят сделать крайними. А эти люди, которые нас не пускали сюда, просто прикрываются нашим именем", - добавил Коморин.

Редакция НИА "Нижний Новгород" ждет ответы на запросы, отправленные по этой теме в региональное министерство экологии, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.