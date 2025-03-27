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Происшествия

Вскрылись новые подробности свалки в Шуваловской промзоне

28 марта 2025 11:18  [148] Происшествия

Фото: программа "Кстати..." (16+)

Появились новые подробности нелегальной свалки, организованной в Шуваловской промзоне, сообщается в программе "Кстати…" (16+).

Напомним, ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что свалка находится в двух километрах от рекультивированной ранее территории. Причем в региональном минимущества сказали, что участок, где обнаружено скопление мусора, предоставлен в аренду частнику. Журналисты "Кстати" узнали, что территорию арендовало ООО "Радиаторный завод НН". 

В беседе с телевизионщикам директор завода Владимир Коморин сообщил, что в его ведении находится территория площадью 1 га (площадь новой свалки при этом почти 100 га!). Участок отделен от нелегальной свалки деревьями. На нем мусора нет, поскольку фундамент можно построить лишь на расчищенной поверхности, пояснил предприниматель. С его слов, для возведения завода туда привозились чистый песок и щебень, но не отходы. 

"Нас хотят сделать крайними. А эти люди, которые нас не пускали сюда, просто прикрываются нашим именем", - добавил Коморин.

Редакция НИА "Нижний Новгород" ждет ответы на запросы, отправленные по этой теме в региональное министерство экологии, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

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Теги:
Мусор Свалки Экология
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