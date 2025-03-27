"Торпедо" уступило "Локомотиву" в третьем матче серии плей-офф – 2:4 Спорт

Фото: сайт ХК "Торпедо"

В Нижнем Новгороде состоялся третий матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между "Торпедо" и ярославским "Локомотивом". Гости одержали победу со счётом 4:2 (1:2, 1:1, 0:1) и повели в серии 3-0. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Счёт в матче открыли нижегородцы: уже на шестой минуте Богдан Конюшков реализовал первое большинство — 1:0. Однако спустя три минуты ярославцы восстановили равновесие. Денис Алексеев оказался точен после передачи Александра Радулова из-за ворот — 1:1.

На экваторе первого периода "Локомотив" вышел вперёд. После видеопросмотра судьи засчитали шайбу Максима Шалунова — оказалось, что она всё же пересекла линию ворот — 1:2.

Во втором периоде хозяева вновь использовали численное преимущество. Вячеслав Войнов мощным броском от синей линии поразил ворота и сравнял счёт — 2:2. Но уже через 16 секунд Артур Каюмов вновь вывел гостей вперёд — 2:3.

В третьем периоде "Торпедо" активно атаковало, стремясь перевести игру в овертайм. Команда создала несколько опасных моментов, но реализовать их не удалось. За 16 секунд до конца встречи Артур Каюмов забросил четвёртую шайбу в пустые ворота и оформил дубль — 2:4.

Главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов после матча отметил, что команда показала хорошую игру, но результат оказался не в её пользу. По его словам, игроки боролись и старались, однако несколько допущенных ошибок оказались решающими.

Ларионов подчеркнул, что команда не теряет надежды и будет настраиваться на четвёртый матч, чтобы постараться вернуть серию в Ярославль.

Говоря о фирменном стиле "Торпедо", тренер пояснил, что под "своим хоккеем" он понимает игру с контролем шайбы и акцентом на игровое мышление. По его словам, команда стремится действовать умно, искать нестандартные решения и использовать интеллект на льду.

Он добавил, что против опытного соперника, строго играющего в обороне, это не всегда удаётся, но работа в этом направлении будет продолжена.

Четвёртая встреча (0+) серии состоится 2 апреля в Нижнем Новгороде.