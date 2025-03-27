ФК "Пари НН" уступил "Химкам" и опустился на 13 место в РПЛ Спорт

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" 29 марта в 22-м туре Российской премьер-лиги уступил в гостях подмосковным "Химкам" 0:2. Об этом сообщается на сайте fcnn.ru.

После этого матча "Пари НН" опустился в зону стыковых матчей. Команда занимает 13-е место, в активе "горожан" после 22 игр 19 набранных очков.

На странице ФК "Пари НН" Вконтакте нижегородские болельщики после игры с "Химками" раскритиковали команду и тренерский штаб. Впрочем, нашлись и те, кто написал, что "Химки" были просто сильнее.

Свою следующую игру "Пари НН" проведет в Нижнем Новгороде 4 апреля против "Оренбурга", который идет на последнем месте в РПЛ.

Ранее сообщалось, что игроки "Пари НН" приняли участие в уборке кладбища в Балахне.