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Спорт

ФК "Пари НН" уступил "Химкам" и опустился на 13 место в РПЛ

30 марта 2025 14:40  [44] Спорт

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" 29 марта в 22-м туре Российской премьер-лиги уступил в гостях подмосковным "Химкам" 0:2. Об этом сообщается на сайте fcnn.ru.

После этого матча "Пари НН" опустился в зону стыковых матчей. Команда занимает 13-е место, в активе "горожан" после 22 игр 19 набранных очков.

На странице ФК "Пари НН" Вконтакте нижегородские болельщики после игры с "Химками" раскритиковали команду и тренерский штаб. Впрочем, нашлись и те, кто написал, что "Химки" были просто сильнее.

Свою следующую игру "Пари НН" проведет в Нижнем Новгороде 4 апреля против "Оренбурга", который идет на последнем месте в РПЛ.

Ранее сообщалось, что игроки "Пари НН" приняли участие в уборке кладбища в Балахне.

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Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
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