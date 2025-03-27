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Происшествия

Почти 40 пожаров потушили в Нижегородской области за сутки

01 апреля 2025 09:32  [94] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили данные о возгораниях, которые произошли в регионе за минувшие сутки.

В районах области было отмечено 42 пожара. Среди пострадавших только один человек, погибших нет. Это подчеркивает важность работы МЧС и их готовность к ликвидации последствий, особенно в условиях повышенной активности пожаров.

Кроме того, шесть раз фиксировалось привлечение пожарных к ликвидации последствий ДТП.

На водоёмах Нижегородской области за сутки обошлось без происшествий.

Ранее сообщалось, что пожарные в Нижегородской области более 10 раз выезжали на возгорания сухой травы. Напомним также, что пожароопасный сезон открывается с 4 апреля на территории Нижегородской области.

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Теги:
МЧС Пожар
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