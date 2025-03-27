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Происшествия

Нижегородец при виде полицейских выбросил сверток с наркотиком

01 апреля 2025 11:12  [50] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции задержали 55-летнего мужчину, который при виде стражей порядка выбросил из окна автомобиля на землю сверток с наркотическим веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошёл в Московском районе областного центра на улице Страж Революции. Оперативники 7 отдела УКОН ГУ МВД по региону остановили автомобиль, за рулем которого находился подозреваемый.

Экспертиза показала, что в выброшенном свертке находился метадон общей массой 5,25 граммов.

Задержанный признал свою вину и рассказал, что приобрел наркотик для личного употребления.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработка наркотических средств или их аналогов в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области накрыли подпольную нарколабораторию.

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Теги:
МВД Наркотики Уголовное дело
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