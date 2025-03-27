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Происшествия

Частный дом в Нижегородской области превратили в нарколабораторию

29 марта 2025 15:46  [75] Происшествия
Частный дом в Нижегородской области превратили в нарколабораторию

В Нижегородской области пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.  

Преступную лабораторию устроили 46-летняя женщина и 37-летний мужчина из Московской области. Для организации незаконного производства они приобрели частный дом в селе Итманово Гагинского района и арендовали квартиру в Лукоянове.  

По данным расследования, дом использовался для производства синтетических наркотиков, а квартиру преступники использовали как место проживания. На месте преступления полицейские изъяли несколько крупных партий наркотиков и химические вещества, предназначенные для их производства. В вакуумных пакетах нашли кристаллообразное вещество, а также канистры с жидкостью, содержащей реактивы для синтеза наркотиков.  

Кроме того, изъято оборудование для производства наркотиков, включая химические установки, защитные костюмы, перчатки, респираторы и весы. Злоумышленников задержали недалеко от места преступления, и они были заключены под стражу. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что познакомился с соучастницей во время сеансов психологической помощи.  

Теперь нарушителей закона ждет наказание, вплоть до пожизненного заключения.

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Теги:
Гагинский район Наркотики Уголовное дело
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