Нижегородцы жалуются на пробки из-за ремонта на площади Лядова

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Огромные пробки из-за ремонта трамвайных путей образовались на площади Лядова в Нижнем Новгороде 1 апреля.
Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", около 10 часов утра сильные заторы наблюдались на проспекте Гагарина, улице Красносельской, Окском съезде и около ТЦ "Небо" на улице Белинской. Движение транспорта на этих участках было фактически остановлено.
Сервис "Яндекс. Карты" на 10:00 сообщал о 4-балльных пробках в городе. При этом площадь Лядова и улицы вокруг нее были окрашены красным и даже бордовым цветом.
Напомним, участок на площади Лядова от ТЦ "Небо" до Красносельской улицы перекрыли 30 марта из-за работ по замене трамвайных рельсов.
Кстати, с сегодняшнего дня по 31 июля ограничат движение транспорта по улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде.
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