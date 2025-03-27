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Общество

Нижегородцы жалуются на пробки из-за ремонта на площади Лядова

01 апреля 2025 10:48  [85] Общество

Фото: "Яндекс. Карты"

Огромные пробки из-за ремонта трамвайных путей образовались на площади Лядова в Нижнем Новгороде 1 апреля.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", около 10 часов утра сильные заторы наблюдались на проспекте Гагарина, улице Красносельской, Окском съезде и около ТЦ "Небо" на улице Белинской. Движение транспорта на этих участках было фактически остановлено.

Сервис "Яндекс. Карты" на 10:00 сообщал о 4-балльных пробках в городе. При этом площадь Лядова и улицы вокруг нее были окрашены красным и даже бордовым цветом.

Напомним, участок на площади Лядова от ТЦ "Небо" до Красносельской улицы перекрыли 30 марта из-за работ по замене трамвайных рельсов.

Кстати, с сегодняшнего дня по 31 июля ограничат движение транспорта по улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде.

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Теги:
пробки Ремонтные работы Транспорт
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