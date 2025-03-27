Вирусолог напомнил, что не все антибиотики помогают прит микоплазменной инфекции Общество

Роспотребнадзор подтвердил наличие в России опасной респираторной инфекции, напоминающей микоплазменную пневмонию, которая распространяется среди населения. В беседе с телеканалом "360", академик РАН Виталий Зверев, вирусолог и иммунолог, рассказал о характере этой инфекции, её потенциальной опасности и необходимости адекватной реакции на неё.

Все заболевшие отметили стремительное развитие болезни: буквально за пару часов человек сваливался с высокой температурой и с кашлем, иногда кровавым.

Виталий Зверев подчеркнул, что микоплазма — это бактерия, известная медицине давно, но вызывающая обеспокоенность только после пандемии COVID-19. Обычно заболевание протекает легко, не приводя к смертельным исходам, и успешно лечится при правильном подборе антибиотиков. Однако у людей с ослабленным иммунитетом или после других болезней инфекция может протекать тяжело.

Особенностью микоплазмы является отсутствие клеточной стенки, что делает её нечувствительной к некоторым антибиотикам. Поэтому для эффективного лечения необходимо использовать препараты, действующие именно на этот тип бактерий.

Эксперт заявил, что благодаря усилиям Роспотребнадзора во время пандемии COVID-19 в стране значительно усовершенствовалась диагностика респираторных заболеваний. Это позволяет быстро выявлять и дифференцировать инфекции, обеспечивая своевременное и правильное лечение.

"Я думаю, что здесь тоже мы справимся, как обычно справлялись", — заверил вирусолог.

Ранее о "неизвестном вирусе" с кровавым кашлем высказался эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что пока не проведено хотя бы одно исследование, делать выводы рано.

А нижегородский инфекционист Екатерина Кулова предположила, что сообщения о якобы новом вирусе, распространяющемся в России, на самом деле могут быть связаны с сезонным метапневмовирусом.