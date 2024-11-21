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Общество

Оптовые цены на картофель с начала 2024 года выросли в 2,6 раза

27 ноября 2024 09:57  [90] Общество

С начала года в России в 2,6 раза выросли оптовые цены на картофель и в настоящее время составляют 26,1 рубля за килограмм. При этом розничные цены повысились в 1,8 раза - до 52,5 рубля за килограмм.

Как сообщил ТАСС зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, средний размер наценки на картофель в торговых сетях страны превышает 100%.

В ассоциации пояснили, что оптовые цены касаются немытого и неупакованного картофеля. Между оптовой ценой и ценой на полке существуют дополнительные звенья товаропроизводящей цепи, которые занимаются мойкой, фасовкой продукции и т.п. При этом в средней розничной цене также учитывается стоимость импортного картофеля.

Причиной роста цен Дмитрий Леонов назвал рекордный урожай и низкую базу прошлого года, когда отпускные цены производителей фактически совпадали с себестоимостью на фоне удорожания кредитов, ГСМ, логистики, рабочей силы, закупки и обслуживания комбайнов, культиваторов и прочего.

Эксперт отметил, что низкая рентабельность выращивания картофеля прошлого года сказалась на сокращении посевных площадей на 20 тыс. га в текущем сезоне.

"Цены на картофель находились на низких отметках с сентября прошлого года до середины мая. От такого положения дел выиграл покупатель, имеющий возможность приобретать картофель по низкой цене. Однако этого нельзя сказать про бизнес, так как аграрии отметили значительное снижение рентабельности, что снизило мотивацию по возделыванию культуры в текущем сезоне", - добавил Дмитрий Леонов.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Патрушев поручил за две недели остановить рост цен на продукты.

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Теги:
Продовольствие Цены
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