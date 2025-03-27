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Экономика

Служба занятости помогла 300 предпенсионерам найти работу в Нижнем Новгороде

01 апреля 2025 16:57  [86] Экономика
Служба занятости помогла 300 предпенсионерам найти работу в Нижнем Новгороде

В первом квартале 2025 года около 300 жителей Нижнего Новгорода предпенсионного возраста обратились за содействием в трудоустройстве в кадровый центр "Работа России". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Среди наиболее востребованных направлений, которые интересовали соискателей, оказались вакансии консультантов, водителей, кладовщиков, продавцов, слесарей-сантехников и менеджеров. Специалисты центра подбирали подходящие варианты с учётом состояния здоровья, желаемого графика и индивидуальных предпочтений каждого кандидата.

Как отметила директор кадрового центра Людмила Егорова, работодатели высоко ценят опыт, ответственность и дисциплину, которыми обладают претенденты предпенсионного возраста. При необходимости граждане могут пройти бесплатное переобучение или повышение квалификации по направлению центра.

Кроме того, сотрудники службы занятости оказывают комплексную поддержку: помогают с профориентацией, составлением резюме, предлагают временные формы занятости и при необходимости предоставляют психологическую помощь.

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Теги:
Пенсионеры Работа Трудоустройство
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