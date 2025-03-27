Нижний Новгород вошел в топ-3 городов с самой дорогой "вторичкой" Экономика

По итогам марта 2025 года Нижний Новгород вошел в тройку городов, где более всего выросли цены на вторичное жилье. Такие данные приводит сервис "Яндекс Недвижимость".

В Нижнем Новгороде цена одного "квадрата" достигла 139 тысяч рублей, а рост составил 1,4%. Средняя цена квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода в марте достигла 6,7 млн рублей при типичной площади такого жилья чуть более 51 кв. метров.

В тройке лидеров также Краснодар, где "метр" такой недвижимости стоит 122 тысячи рублей (+1,4%) и Пермь с ценой в 102 тысячи рублей за "квадрат" (+1,3%).

Среди городов-миллионников самое дешевое жилье на вторичном рынке - в Волгограде (96 тысяч рублей за квадратный метр) и Челябинске (98 тысяч рублей за "квадрат").

Ранее сообщалось, что рост цен на "вторичку" может начаться уже с 1 апреля из-за программы семейной ипотеки.

Также сообщалось, что Нижегородская область в 2024 году заняла 37 место по темпам строительства жилья.