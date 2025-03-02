Нижегородцам рассказали, как рассчитываются выплаты по больничному листу Общество

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Нижегородской области назначило выплаты по временной нетрудоспособности более чем 142 тысячам граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СФР.

Право на пособие имеют работники, официально трудоустроенные по договору, а также те, кто добровольно уплачивает взносы в систему соцстрахования. В эту категорию входят индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты.

Размер выплат рассчитывается индивидуально, исходя из среднего заработка за два предыдущих года, трудового стажа и продолжительности больничного. Так, при стаже менее 5 лет выплачивается 60% среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 80%. Если стаж превышает 8 лет, пособие составит 100% среднего заработка.

Первые три дня больничного оплачивает работодатель, начиная с четвертого – выплаты берет на себя Соцфонд.

Информация о больничном листе, его продлении и сумме выплат доступна в личном кабинете на портале "Госуслуги". Назначение пособия производится в течение 10 рабочих дней после предоставления работодателем необходимых сведений.