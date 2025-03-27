Государственная экспертиза отклонила проект медицинского комплекса в Выксе Общество

Фото: ГК "Медси"

Госэкспертиза отклонила проект медицинского комплекса на улице Кутузова в городе Выкса Нижегородской области. Об этом сообщается на портале ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, отрицательное заключение на представленный проект был выдано 31 марта 2025 года.

Проектную документацию готовили московские ООО "Стройпромторг" и "Платформа".

Медцентр "Медси" на улице Кутузова в Выксе ранее представила группа ОМК.

По проекту, комплекс будет включать в себя пять зданий различной этажности и назначения. В том числе, здесь появятся приемный покой, операционный блок, детская поликлиника и другие медицинские службы. Также на территории планируется обустроить парковку на 100 машиномест.