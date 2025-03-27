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Происшествия

Проезд в борском автобусе №235 подорожал на фоне закрытия канатной дороги

01 апреля 2025 14:26  [134] Происшествия

Фото: Telegram-канал "Твой Бор"

Стоимость проезда в автобусе № 235 "ТПУ Канавинский — Автовокзал г. Бор" неожиданно выросла с 80 до 91 рубля. При этом сумма при оплате наличными осталась прежней. На это пожаловались пассажиры в Telegram-канале "Твой Бор".

Борчане предположили, что увеличение стоимости проезда связано с закрытием канатной дороги до 30 апреля в связи с проведут замену кабин.

"И при этом цену проезда узнаешь по факту. В салоне нигде не написано сколько стоит проезд. Точно так же никто не оповестил заранее", - рассказала пассажирка.

Более того, маршрут №235 вовсе не ходил какое-то время, так как региональный минтранс прекратил действие свидетельств на осуществление перевозок, выданных предыдущему перевозчику по причине нехватки водителей. Маршрут планировалось выставить на конкурс, а первому изъявившему желание обслуживать направление перевозчику выдать временные свидетельства.

Сегодня в ЦРТС заявили, что перевозчиком маршрута назначен "РБиК Кстово", рейсы возобновлены. Перевозчик в праве устанавливать стоимость проезда самостоятельно, так как маршрут работает по нерегулируемому тарифу.

Ранее сообщалось, на время закрытия канатной дороги между Нижним Новгородом и Моховыми горами увеличат количество электричек.

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Теги:
Борский г.о. Канатная дорога Общественный транспорт
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