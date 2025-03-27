Инцидент с зажатой дверью пассажиркой А-40 в Нижнем Новгороде закончился беседой

Фото:
Водитель автобусного маршрута А-40 "Микрорайон Верхние Печеры - Микрорайон Юг" зажал дверьми пассажирку, которая выходила из транспорта. Очевидцы сообщили телеграм-каналу "Нижний Новгород без цензуры", что маршрутчик сделал это намеренно. А все потому, что пассажиры сделали ему замечание.
Со слов очевидцев, водитель заявил общественности, что у него имеется справка. Правда, не уточнил, какого рода.
Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за комментарием в Центр развития транспортных систем региона и выяснила, что перевозчик провел служебную проверку по факту случившегося. У водителя действительно есть справка (№003-В/У), свидетельствующая о прохождении им психиатра и нарколога.
В ответе на наш запрос также уточняется, что все водители данного перевозчика проходят медосмотры до и после рейсов.
"За все время работы на данного водителя не поступало жалоб, не зафиксировано ни одного нарушения ПДД и регламентов работы НПАТ", - заявили в ЦРТС.
И все же с водителем проведен дополнительный инструктаж о культуре обслуживания пассажиров и надлежащем исполнении обязанностей при работе на линии.
Ранее сообщалось, в Нижнем Новгороде с 1 апреля по 31 июля ограничат движение транспорта по улице Малой Покровской. В связи с этим изменятся маршруты следования нескольких автобусов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+