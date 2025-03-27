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Общество

Инцидент с зажатой дверью пассажиркой А-40 в Нижнем Новгороде закончился беседой

28 марта 2025 17:10  [1] Общество

Фото: Александр Воложанин

Водитель автобусного маршрута А-40 "Микрорайон Верхние Печеры - Микрорайон Юг" зажал дверьми пассажирку, которая выходила из транспорта. Очевидцы сообщили телеграм-каналу "Нижний Новгород без цензуры", что маршрутчик сделал это намеренно. А все потому, что пассажиры сделали ему замечание. 

Со слов очевидцев, водитель заявил общественности, что у него имеется справка. Правда, не уточнил, какого рода.

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за комментарием в Центр развития транспортных систем региона и выяснила, что перевозчик провел служебную проверку по факту случившегося. У водителя действительно есть справка (№003-В/У), свидетельствующая о прохождении им психиатра и нарколога. 

В ответе на наш запрос также уточняется, что все водители данного перевозчика проходят медосмотры до и после рейсов. 

"За все время работы на данного водителя не поступало жалоб, не зафиксировано ни одного нарушения ПДД и регламентов работы НПАТ", - заявили в ЦРТС.

И все же с водителем проведен дополнительный инструктаж о культуре обслуживания пассажиров и надлежащем исполнении обязанностей при работе на линии.

Ранее сообщалось, в Нижнем Новгороде с 1 апреля по 31 июля ограничат движение транспорта по улице Малой Покровской. В связи с этим изменятся маршруты следования нескольких автобусов.

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Теги:
Жалобы Общественный транспорт ЦРТС
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