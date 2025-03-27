Арзамас пятый год ждет $10 млн от БРИКС на реставрацию культурных объектов Экономика

Фото: Александр Воложанин

Администрация Арзамаса решила сохранять участие в международной программе "Исторические поселения", финансируемой Новым банком развития БРИКС. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ-Приволжье".

Власти города отказались от идеи самостоятельной реставрации здания бывшего кинотеатра "Искра" и уже пять лет ожидают выделения 9,8 млн долларов, предусмотренных в рамках программы.

Средства на реставрацию и благоустройство исторических объектов Арзамаса были одобрены еще в 2018 году. Тогда Россия подписала соглашение с банком БРИКС о привлечении 220 млн долларов для развития туристической привлекательности малых исторических поселений. Арзамас вошел в число участников наряду с Выборгом, Суздалем, Ростовом и другими городами.

Стоимость разработанного в 2020 году контракта на реставрацию пяти объектов в Арзамасе составила 107 млн рублей. На реализацию задуманного планировалось направить 9,8 млн долларов из средств займа.

Однако в 2022 году, после начала СВО, банк БРИКС приостановил все проекты в России. Финансирование до сих пор не возобновлено, несмотря на председательство России в объединении в прошлом году.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков сообщил, что администрация пыталась использовать уже готовую документацию для реставрации здания "Искры" за счет бюджетных средств. Однако специалисты предупредили, что это может привести к исключению объекта из международной программы. Поэтому от этой идеи отказались.

Власти надеются, что финансирование возобновится, так как официально банк не отказывался от реализации проекта. В рамках программы в Арзамасе планировалось не только восстановление кинотеатра, но и ремонт драмтеатра, музея, выставочного центра, а также строительство смотровой площадки на набережной.

Попечительский совет туристическо-паломнического кластера "Арзамас — Дивеево — Саров" уже обратился в федеральные минкульт и минфин с просьбой содействовать возобновлению финансирования.

Ранее с аналогичным запросом выступал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подчеркивая, что приостановка программы ставит под угрозу уже вложенные в благоустройство города 169 млн рублей.

Ранее сообщалось, форум регионов России и Беларуси пройдет в Нижнем Новгороде в июне 2025 года.