ДТП с трактором перед Борским мостом привело к гибели человека Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Днем 2 апреля на 11-м километре трассы "Нижний Новгород – Шахунья – Яранск" перед Борским мостом произошло серьезное ДТП с участием грузовой "ГАЗели" и трактора. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по Нижегородской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля "ГАЗель", двигаясь по левой полосе, столкнулся со стоящим на проезжей части трактором из-за того, что неправильно выбрал безопасную скорость движения.

В результате аварии пассажир грузовика скончался на месте происшествия до прибытия скорой, а водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Личности водителя и погибшего устанавливаются.

Сейчас движение по трассе затруднено и осуществляется по одной полосе.

Гострудинспекция Нижегородской области проводит свою проверку и выясняет подробности произошедшего.

В ведомстве также сообщают, что "ГАЗель" была зарегистрирована в Московской области.

Ранее сообщалось, во дворе Ленинского района водитель иномарки сбил 4-летнего ребенка на самокате.