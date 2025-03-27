ДТП с трактором перед Борским мостом привело к гибели человека

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Днем 2 апреля на 11-м километре трассы "Нижний Новгород – Шахунья – Яранск" перед Борским мостом произошло серьезное ДТП с участием грузовой "ГАЗели" и трактора. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по Нижегородской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля "ГАЗель", двигаясь по левой полосе, столкнулся со стоящим на проезжей части трактором из-за того, что неправильно выбрал безопасную скорость движения.
В результате аварии пассажир грузовика скончался на месте происшествия до прибытия скорой, а водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Личности водителя и погибшего устанавливаются.
Сейчас движение по трассе затруднено и осуществляется по одной полосе.
Гострудинспекция Нижегородской области проводит свою проверку и выясняет подробности произошедшего.
В ведомстве также сообщают, что "ГАЗель" была зарегистрирована в Московской области.
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